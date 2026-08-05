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Panathinaikos-Cska Sofia, quote e pronostico: cosa scegliere tra Under 2,5 e Over 2,5

Per i bookie nessun dubbio sul segno 1, dalla quota però irrisoria
2 min
Panathinaikos-Cska Sofiapronosticoquote
Panathinaikos-Cska Sofia, quote e pronostico: cosa scegliere tra Under 2,5 e Over 2,5© EPA

Dalla Champions si passa alla Conference League perchè stasera si gioca anche l’andata di un paio di incontri del penultimo turno di qualificazione alla fase campionato di questa competizione. Ad Atene il Panathinaikos riceve il Cska Sofia e, stando almeno alle quote, l’esito di questo primo round sembrerebbe scontato. 

Comparazione quote: Panathinaikos-Cska Sofia Under 2,5

Il Panathinaikos è entrato in gioco nel turno scorso e ha affrontato e eliminato gli ungheresi del Paks grazie ad una vittoria in trasferta all’andata (2-1) a cui fatto seguito il pareggio per 2-2 al ritorno. Anche i bulgari hanno disputato soltanto una sfida prima di stasera, un doppio confronto con il Trnava chiuso con un doppio 0-0. Inevitabili i rigori che, alla fine, hanno premiato il Cska. Si può ipotizzare la difesa a oltranza da parte dell’undici di Sofia e allora ci sta l’1 (dalla quota però irrisoria) ma chissà che non ci scappi anche l’Under 2,5: quota 2.08 su Eplay24, 2.10 su Sisal, 2.15 su Eurobet.

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