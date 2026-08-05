Panathinaikos-Cska Sofia, quote e pronostico: cosa scegliere tra Under 2,5 e Over 2,5

Comparazione quote: Panathinaikos-Cska Sofia Under 2,5

Il Panathinaikos è entrato in gioco nel turno scorso e ha affrontato e eliminato gli ungheresi del Paks grazie ad una vittoria in trasferta all’andata (2-1) a cui fatto seguito il pareggio per 2-2 al ritorno. Anche i bulgari hanno disputato soltanto una sfida prima di stasera, un doppio confronto con il Trnava chiuso con un doppio 0-0. Inevitabili i rigori che, alla fine, hanno premiato il Cska. Si può ipotizzare la difesa a oltranza da parte dell’undici di Sofia e allora ci sta l’1 (dalla quota però irrisoria) ma chissà che non ci scappi anche l’Under 2,5: quota 2.08 su Eplay24, 2.10 su Sisal, 2.15 su Eurobet.