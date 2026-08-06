Pronostico Thun-Vikingur, una sfida tra "retrocesse"

Sia Thun che Vikingur avevano iniziato il loro cammino nei preliminari di Champions League. Gli svizzeri, dopo un doppio pareggio e i supplementari, sono stati battuti dalla Dinamo Zagabria mentre gli islandesi sono stati fatti fuori dall’Hapoel Beer Sheva (2-1 all’andata ma 0-2 al ritorno). Entrambe sono quindi scese di... competizione e adesso si giocano un posto nell’ultimo turno, quello decisivo, per accedere alla fase campionato dell’Europa League.
Comparazione quote: Thun-Vikingur 1
In trasferta il Vikingur sembra meno a suo agio e anche se il Thun viene dalla batosta rimediata in campionato (0-6 contro lo Young Boys) proviamo a dare fiducia all’1. La vittoria del Thun è offerta a 1.40 da Eplay24 e NetBet, a 1.45 da Sisal.