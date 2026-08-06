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Pronostico Thun-Vikingur, una sfida tra "retrocesse"

Le due squadre avevano iniziato il loro cammino nei preliminari di Champions League
1 min
Thun-VikingurquotePreliminari Europa League
Pronostico Thun-Vikingur, una sfida tra "retrocesse"© EPA

Sia Thun che Vikingur avevano iniziato il loro cammino nei preliminari di Champions League. Gli svizzeri, dopo un doppio pareggio e i supplementari, sono stati battuti dalla Dinamo Zagabria mentre gli islandesi sono stati fatti fuori dall’Hapoel Beer Sheva (2-1 all’andata ma 0-2 al ritorno). Entrambe sono quindi scese di... competizione e adesso si giocano un posto nell’ultimo turno, quello decisivo, per accedere alla fase campionato dell’Europa League. 

Comparazione quote: Thun-Vikingur 1

In trasferta il Vikingur sembra meno a suo agio e anche se il Thun viene dalla batosta rimediata in campionato (0-6 contro lo Young Boys) proviamo a dare fiducia all’1. La vittoria del Thun è offerta a 1.40 da Eplay24 e NetBet, a 1.45 da Sisal.

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