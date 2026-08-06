Pronostico Jagiellonia-Rangers, scozzesi favoriti ma i polacchi sono già in forma

Comparazione quote: Jagiellonia-Rangers Goal

Nel prosieguo della stagione lo Jagiellonia, nel suo campionato, ha poi chiuso al terzo posto e allora eccolo qui che ricompare sulla scena continentale nel penultimo turno preliminare di Europa League. Sulla sua strada trova oggi i Rangers che pure in Premiership non sono andati oltre la terza posizione. L’undici di Glasgow, che nella scorsa edizione non riuscì a superare la fase campionato, prova dunque a trovare di nuovo posto in Europa League anche se il match in Polonia nasconde diverse insidie. Dai primi di luglio in poi, infatti, la formazione di Bialystok ha disputato ben 6 gare amichevoli più due turni di campionato con un bilancio complessivo notevole... 7 vittorie (di cui 6 nelle ultime 6 esibizioni) e un pareggio. I Rangers hanno all’attivo soltanto un paio di amichevoli (vittoria 2-1 con il St.Etienne e 0-0 con il West Ham) a cui si aggiunge il match d’esordio in campionato nel quale gli scozzesi non sono andati oltre l’1-1 in casa del Dundee Utd. Le quote assegnano al 2 maggiori chances di uscita (il premio è comunque superiore al doppio della posta) ma, vista l’assenza di indicazioni precise, forse è il Goal che si lascia preferire. Almeno una rete per parte in Jagiellonia-Rangers vale 1.71 per Eplay24, 1.70 per Bwin, 1.67 per Eurobet.