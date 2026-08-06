Pronostico Benfica-Hearts, per le quote è una sfida senza storia

Comparazione quote: Benfica-Hearts No Goal

Gli Hearts, secondi nell’ultima Premiership, avevano tentato la strada Champions ma sono stati fatti fuori dallo Sturm Graz (0-4 all’andata e 0-2 al ritorno) scendendo nella competizione inferiore. I portoghesi sono invece entrati in gioco nel turno precedente di questa competizione (con il loro terzo posto in campionato avevano conquistato di diritto questo traguardo) e hanno eliminato il San Gallo perdendo 1-2 in Svizzera ma recuperando la qualificazione con un perentorio 5-0 casalingo al ritorno. Sulla carta non sembra ci siano troppo da dire, il segno 1 appare scontato e, proprio per questo, è accompagnato da una quota irrisoria. Meglio, forse, il NoGoal: quota 1.70 su Eplay24 e NetBet, 1.66 su Bwin.