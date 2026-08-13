Il Como di Fabregas può vincere la Coppa Italia? Ecco il parere dei bookie

Comparazione quote: Como vincente Coppa Italia

Oltre alle puntate sulle singole partite, i bookmaker hanno aperto il gioco sulla vincitrice del torneo che si concluderà con la finalissima del 19 maggio 2027 allo stadio Olimpico di Roma. Qual'è secondo i bookmaker la squadra favorita per la vittoria finale? La stessa che parte in pole position - sempre secondo le quote - per il trionfo in Serie A: l'Inter. L'ipotesi che siano i nerazzurri ad alzare al cielo la coppa (sarebbe il loro undicesimo sigillo) è quotata a 3.50 da Eplay24 e Snai, a 3 da Eurobet. Inter in prima fila, dietro non c'è una reale antagonista ma un gruppetto di inseguitori. Juventus, Milan, Roma e Napoli, infatti, viaggiano tutte con quota da 6 volte la posta. Occhio però a considerare fuori dai giochi l'ambizioso Como di Fabregas. I lariani lo scorso anno furono eliminati in semifinale dall'Inter, dopo aver sfiorato la vittoria a San Siro. Il Como vincente Coppa Italia 2026/27 è un'opzione offerta a 9 da Eplay24, StarYes e Sisal. La rinnovata Fiorentina di Fabio Grosso, invece, paga 15.