Coppa Italia, il pronostico di Torino-Carrarese: primo esame per gli uomini di Ignazio Abate

Per le quote è favorito il Toro

Sarà l’occasione per vedere all’opera i volti nuovi della squadra allenata da Ignazio Abate, che nel pre-campionato si è distinta battendo 1-0 il Burnley. La Carrarese, che ha scelto Gabriele Cioffi come erede di mister Calabro, si è misurata in un test di alto livello contro il Napoli di Allegri, perdendo 2-0. Ora il classico “il risultato conta fino a un certo punto” non vale più e il Toro, che lo scorso anno è approdato ai quarti del torneo perdendo contro i futuri campioni dell’Inter, vuole debuttare con un successo alla prima stagionale davanti al suo pubblico. Per le quote l’1 non dovrebbe tradire le attese: quota 1.38 su Eplay24, 1.40 su Bwin, 1.42 su Eurobet. Possibile il vantaggio granata a metà gara (quota 1.85) come anche il cluster di risultati esatti: “2-0, 2-1, 3-0, 3-1” in lavagna a 2.30.