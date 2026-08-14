Pronostici Coppa Italia, per le quote il Parma è favorito contro il Catania ma...

Catania avanti di rigore, si potrebbe dire. Nel turno preliminare di Coppa Italia gli etnei hanno eliminato il Vicenza: 1-1 al 90’, con vantaggio biancorosso firmato Moncini a cui ha replicato, su rigore, Cicerelli. Da lì in poi il risultato non è più cambiato e, con quattro rigori trasformati sui cinque battuti (il Vicenza ha segnato solo 3 volte dagli undici metri), gli uomini di Emilio Longo si sono guadagnati la sfida con il Parma.