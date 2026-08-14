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Pronostici Coppa Italia, per le quote il Parma è favorito contro il Catania ma...

Nel turno precedente gli etnei hanno eliminato il Vicenza ai calci di rigore
1 min
Parma-Cataniacoppa italiaquote
Pronostici Coppa Italia, per le quote il Parma è favorito contro il Catania ma...© Getty Images

Catania avanti di rigore, si potrebbe dire. Nel turno preliminare di Coppa Italia gli etnei hanno eliminato il Vicenza: 1-1 al 90’, con vantaggio biancorosso firmato Moncini a cui ha replicato, su rigore, Cicerelli. Da lì in poi il risultato non è più cambiato e, con quattro rigori trasformati sui cinque battuti (il Vicenza ha segnato solo 3 volte dagli undici metri), gli uomini di Emilio Longo si sono guadagnati la sfida con il Parma.

Comparazione quote: Parma-Catania 1X+Multigol 1-3

Una sfida che profuma di Serie A, anche se gli ultimi due precedenti risalgono alla stagione 2013/14: finì 0-0 sia al Tardini che al Massimino. I ducali non hanno brillato nelle amichevoli estive e dovranno necessariamente salire di livello contro un avversario che contro il Vicenza ha giocato un buon calcio, lasciando sullo sfondo i problemi legati alle questioni societarie. Dunque, Parma certamente favorito ma un pizzico di cautela ci vuole. Da provare la combo 1X+Multigol 1-3: a 1.57 su Snai, a 1.60 su Eplay24, a 1.62 su Eurobet.

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