Lens-Psg, in palio la Supercoppa di Francia: migliori quote e pronostico

Comparazione quote: Lens-Psg Over 2,5

Tocca a Dino Toppmoller raccogliere l’eredità di Pierre Sage, che aveva condotto il Lens alla vittoria della Coppa di Francia. Affrontare il Psg, la squadra più titolata con 14 affermazioni nel “Trophee des Champions”, resta un Everest da scalare per tutti. Questo Lens però non ha nulla da perdere e nelle amichevoli estive ha impressionato positivamente battendo nettamente formazioni del calibro di Crystal Palace e Villarreal. Per il Psg si tratta del secondo impegno ufficiale dopo quello di pochi giorni fa in Supercoppa Uefa contro l’Aston Villa. Qualche tossina da smaltire potrebbe essere rimasta nelle gambe e il Lens, sconfitto dal Paris negli ultimi tre scontri diretti, dovrà essere bravo ad approfittarne. Come detto all’inizio, in lavagna il divario tra le due formazioni è piuttosto netto. La vittoria al 90’ da parte del Paris è quotata a 1.75, un risultato di parità fa salire i numeri a 3.75 mentre l’1 dei giallorossi moltiplica per 4 un qualsiasi investimento. Ci sta ipotizzare che il Lens riesca a segnare almeno una rete, magari la prima dell’incontro, che a quel punto diventerebbe davvero interessante. I bookie credono nel Goal, indicato a 1.65, il No Goal (almeno una non segnerà) viaggia oltre il raddoppio. Da segnalare che ben cinque degli ultimi sei precedenti tra queste due formazioni sono andati in archivio con l‘esito Under 2,5. Inversione di tendenza possibile con l’Over 2,5 che può meritare un pizzico di considerazione in più. Almeno tre reti in Lens-Psg sono offerte a 1.67 da Netwin e Marathonbet e Eplay24.