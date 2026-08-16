Pisa-Empoli, chi passerà il turno in Coppa Italia? Ecco cosa dicono le quote

La terza e ultima giornata dedicata ai trentaduesimi di Coppa Italia si apre con un derby toscano : Pisa - Empoli . Un derby che ne precederà... un altro, visto che ad attendere la vincente di questo incontro c’è la Fiorentina di Fabio Grosso , che ha eliminato il Benevento vincendo per 4-1 al Franchi.

Comparazione quote: Pisa-Empoli Under 2,5

Le due squadre non si sono mai affrontate in un tabellone principale della Coppa Italia. Il Pisa proverà a replicare l’ottima prestazione fornita contro il Bologna, battuto 4-1 in amichevole. L’Empoli di Guido Pagliuca ha prima superato 1-0 l’Entella, poi doppio 1-1 con Spezia e Livorno. Per le quote parte favorito il Pisa, la vittoria degli uomini di Paolo Bianco si gioca a 1.87 su Eplay24, a 1.85 su Eurobet, a 1.82 su BetFlag. Stessa valutazione per l’esito Goal (segnano entrambe), che si è visto negli ultimi cinque scontri diretti tra le due formazioni. Per la cronaca, va detto che in 8 delle ultime 9 partite giocate dall’Empoli si sia visto l’Under 2,5: quota 1.66 su Eplay24, Netwin e StarYes.