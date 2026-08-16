Lazio-Mantova, il pronostico della sfida tra Gattuso e Modesto

Comparazione quote: Lazio-Mantova Multigol Casa 2-4

La Coppa Italia rappresenta un obiettivo importante per una Lazio che per due stagioni consecutive non parteciperà alle coppe europee. Proprio in Coppa Italia, lo scorso anno la Lazio sotto la guida di Maurizio Sarri (oggi all’Atalanta) raggiunse la finalissima perdendo contro l’Inter. Nel loro percorso, i biancocelesti hanno incontrato ed eliminato Milan, Bologna e Atalanta, queste ultime due ai calci di rigore. Il periodo è complicato per tutti, figurarsi per una Lazio alle prese con i soliti problemi sul mercato. Ma uno come Gattuso non cercherà alibi e pretenderà il massimo impegno dai suoi giocatori: oltre che, chiaramente, il passaggio del turno. Il Mantova, sconfitto nettamente dal Venezia un anno fa al debutto in Coppa Italia, sbarca all’Olimpico senza niente da perdere. Rispetto alle amichevoli estive fin qui giocate, per i lombardi l’asticella si alza sensibilmente. Logico che i favori del pronostico siano tutti per Zaccagni e soci,che durante il precampionato hanno sempre segnato almeno due reti. Una “regola” confermata anche contro il Frosinone, battuto 2-1 allo Stirpe. Scontato in sede di pronostico suggerire il segno 1, offerto mediamente a 1.30. Guardando altrove, si può ipotizzare che la Lazio possa trovare la via del gol da due a quattro volte. Tradotto, pollice su per l’esito “Multigol Casa 2-4”: quota 52 su Eplay24, e StarYes, 1.60 su Snai.