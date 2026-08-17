Fenerbahce-Lione, primo round favorevole ai turchi? Il pronostico

Comparazione quote: Fenerbahce-Lione segno 1

I turchi per la verità sono stati più concreti che spettacolari contro Gornik e Sturm Graz: tre vittorie e un pareggio, 5 gol fatti e 1 al passivo. Il Lione è squadra tutta da decifrare, che non conosce mezze misure: non pareggia da 14 partite consecutive. Nel turno precedente, l’unico fin qui disputato, i francesi hanno perso 2-1 in casa dello Sparta Praga per poi ribaltare tutto al Parc OL: 3-0, sfruttando l’inferiorità numerica degli avversari rimasti in 10 dal 33’ del primo tempo. Primo round combattuto? Possibile, tenendo presente che l’ultimo incrocio tra le due squadre in Europa League (gennaio 2025) si è chiuso sullo 0-0. Più Under 2,5 che Over, una vittoria (ben pagata) dei turchi non sorprenderebbe. L ’ 1 del Fenerbahce vale 2.03 per Eplay24 , 2.00 per BetFlag e Snai.