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Playoff di Champions, il pronostico di Dinamo Zagabria-Viking

Ecco chi parte favorito in questa gara d'andata in programma allo Stadion "Maksimir"
1 min
Dinamo Zagabria-Vikingpronosticoquote
Playoff di Champions, il pronostico di Dinamo Zagabria-Viking© EPA

Il Viking, campione di Norvegia, fa il suo ingresso in scena proprio in questi playoff per sfidare la Dinamo Zagabria. I croati se la sono vista brutta contro il Thun, battuto solo ai supplementari dopo il doppio pareggio tra andata e ritorno (in cui la Dinamo era andata sotto di due gol). Tutto facile, poi, contro il Kauno Zalgiris: complessivo 7-1.

Comparazione quote: Dinamo Zagabria-Viking segno 1

Il Viking in campionato si sta giocando il titolo con il Bodo Glimt ma alla vigilia di Ferragosto è andato a perdere per 2-1 sul campo del Rosenborg. Bene nel complesso in patria ma in campo europeo la strada da fare è ancora lunga, visto che lo scorso anno i norvegesi furono eliminati dai turchi del Basaksehir nelle qualificazioni per la Conference League. In questa gara d’andata può allora meritare fiducia la Dinamo, una cui vittoria è quotata a 1.76 da Eplay24, a 1.75 da Bwin, a 1.67 da Sisal e Snai.

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