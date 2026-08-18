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Pronostico Levski Sofia-Aek Atene: occhio all'esito "chance mix"

Quote equilibrate nella sfida tra i bulgari (in serie positiva) e i greci
2 min
Levski-AekquotePlayoff Champions
Pronostico Levski Sofia-Aek Atene: occhio all'esito "chance mix"© Getty Images

Il terzo e ultimo match di Champions League in programma oggi vede di fronte Levski Sofia e Aek Atene. I bulgari proveranno a festeggiare con una storica qualificazione al tabellone principale la loro bella cavalcata estiva. Borac, Universitatea Craiova e Kairat Almaty i nomi delle avversarie affrontate ed eliminate nei turni precedenti. Di sconfitte neanche l’ombra, tanto che il Levski tra gare ufficiali e amichevoli conta ben 17 risultati utili di fila. L’Aek è avvisato.

Comparazione quote: Levski-Aek Under 2,5

I greci devono ancora iniziare il loro campionato, sei giorni fa hanno giocato la Supercoppa nazionale contro l’Ofi Creta pareggiando 2-2 al 90’ (gol d’apertura segnato da Luka Jovic) e perdendo ai calci di rigore. Che partita aspettarsi? Equilibrata (anche osservando le quote), con un numero totale di reti uguale o inferiore a due. Da tenere in considerazione l’esito chance mix “X primo tempo o X finale” e l’Under 2,5. L'esito X primo tempo o X finale è a 1.64 su Eplay24 e StarYes, a 1.57 su Snai. L'Under 2,5 vale 1.65 per Eplay24, GoldBet e Planetwin

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