Atletico Madrid-Malaga, il pronostico: è il debutto stagionale per il Cholo Simeone

Dopo otto anni di assenza il Malaga torna a giocare in Liga. A dare il bentornato agli andalusi non sarà una squadra qualsiasi: l’Atletico Madrid di Simeone. Vero, i Colchoneros necessitano di qualche altro rinforzo dal mercato. Il “materiale” a disposizione resta però ampiamente sufficiente per superare l’esame contro una neopromossa dall’età media molto giovane, che nelle amichevoli estive ha incassato ben 11 reti in 5 partite (a fronte di 12 realizzate).
Comparazione quote: Atletico Madrid-Malaga 1+Under 4,5
L’Atletico si è misurato contro squadre di spessore: ha vinto la prima e l’ultima esibizione contro Getafe e Marsiglia, in mezzo un doppio ko contro le due formazioni di Manchester. Per le quote l’esordio madridista sarà ok: il segno 1 difficilmente supera l’1.30, per il 2 del Malaga (nel 2015 l’ultimo successo sull’Atletico) l’offerta dei bookie sale a 10. Il consiglio è di valutare la combo 1+Under 4,5: quota 1.52 su Eplay24 e NetBet, 1.57 su Snai.