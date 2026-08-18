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Pronostico Nijmegen-Bodo Glimt: olandesi a due passi dal grande traguardo

La vincente di questo doppio confronto si qualifica per la fase campionato di Champions League
Federico Vitaletti
2 min
Nijmegen-Bodo GlimtPlayoff Championsquote
Pronostico Nijmegen-Bodo Glimt: olandesi a due passi dal grande traguardo© EPA

La favola del Nijmegen continua. Il club olandese, terzo al termine dell’ultima Eredivisie, si è qualificato per la prima volta nella sua storia ai preliminari di Champions. Nel turno precedente ha eliminato il più esperto Olympiakos, pareggiando in Grecia e al ritorno in Olanda, per poi piazzare il colpo decisivo ai supplementari.

Comparazione quote: Nijmegen-Bodo Glimt Goal

Il suo rivale, il Bodo Glimt, ha fatto lo stesso contro l’Union St.Gilloise, con la differenza che qui il doppio pareggio andata-ritorno è stato ben più spettacolare. Stasera le due squadre si affrontano nel match d’andata di un confronto che promuoverà una delle due alla fase campionato della prossima Champions. Il Bodo in campionato sta andando forte, il Nijmegen ha debuttato in Eredivisie perdendo in casa contro il Telstar, poi si è riscattato battendo per 4-1 il Willem II. Match aperto a qualsiasi risultato, la scelta sulla carta più affidabile è il Goal: quota 1.41 su Eplay24, 1.37 su Eurobet, 1.35 su BetFlag. Le reti? Due o tre in totale, per alzare un po’ l’asticella. Il Multigol 2-3 è quotato a 2.10 da Eplay24 e NetBet, a 2.20 da Snai.

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