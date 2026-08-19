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Playoff di Champions League, il pronostico di Celtic-Lask

Le quote del match in programma al Celtic Park di Glasgow
2 min
Celtic-Laskpronosticoplayoff champions league
Playoff di Champions League, il pronostico di Celtic-Lask© Getty Images

Nell'ultimo campionato il Celtic ha conquistato il titolo all'ultima giornata, a spese degli Hearts, ma nei playoff di Champions League è stato beffato dal Kairat Almaty. Gli scozzesi proveranno a conquistare un posto nella fase campionato del torneo continentale a spese del Lask Linz, tornato sul trono d'Austria dopo oltre 60 anni. Ecco il pronostico di Celtic-Lask, in programma mercoledì 19 agosto alle 21.00.

Comparazione quote: Celtic-Lask segno 1

Dopo aver pareggiato 2-2 l'amichevole col Milan, il Celtic ha battuto Dundee Fc e Kilmarnock in campionato. A Ferragosto, un comodo poker al Dundee Utd in Coppa di Lega scozzese. Anche il Lask è partito forte in campionato dove ha vinto le tre gare giocate segnando 9 reti e incassandone solo una. La maggior esperienza del Celtic in campo europeo, il fattore campo e la voglia di cancellare l'amaro ricordo della scorsa estate (Kairat). Tutti elementi che fanno pendere l'ago della bilancia dalla parte degli scozzesi. In questa gara d'andata la vittoria del Celtic è quotata a 1.64 da Eplay24, a 1.58 da BetFlag e GoldBet.

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