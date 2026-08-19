Playoff Champions League, Slovan Bratislava-Celje: statistiche, migliori quote e pronostico

Tra Slovan Bratislava e Celje c'è del "pregresso". Le due formazioni si sono affrontate nei turni preliminari della Champions di due anni fa: finì 1-1 in casa del Celje, poi un netto 5-0 in favore degli slovacchi. Rieccole di nuovo di fronte, stavolta nei playoff, con la gara d'andata che si gioca a Bratislava: ecco il pronostico del match.
Comparazione quote: Slovan Bratislava-Celje segno 1
Sia Slovan che Celje hanno dovuto superare due turni per presentarsi a questo appuntamento. Gli slovacchi hanno eliminato i georgiani dell'Iberia 1999 e gli svedesi del Mjallby. Scendendo un po' più nel dettaglio, hanno vinto e segnato due reti esatte in tre incontri su quattro. Il cammino del Celje è stato decisamente più tortuoso: una sola vittoria nei 90 regolamentari e ben tre reti incassate nella trasferta albanese in casa dell'Egnatia e altre due sul campo dell'Ararat-Armenia. Con questo "storico", inevitabile assegnare i gradi di favorita alla squadra campione di Slovacchia. Per chi vuole dare fiducia allo Slovan, optando per il segno 1, l'offerta di Eplay24 si attesta su quota 1.72, su BetFlag si scende a 1.68, su Snai a 1.65.