Hapoel-Sabah Baku, il pronostico: in palio un posto nella storia

Le chiacchere stanno a...zero. Il Sabah Baku lo scorso anno ha centrato una storica doppietta campionato più coppa nazionale e ora sta volando anche nei preliminari di Champions . Gli azeri devono superare l’ultimo ostacolo, l’Hapoel Beer Sheva , che nel turno precedente pure ha compiuto il suo capolavoro mandando a casa la favorita Stella Rossa , imponendosi con un complessivo 3-0. Ecco il pronostico di Hapoel-Sabah , in programma mercoledì 19 agosto alle ore 21.00.

Comparazione quote: Hapoel-Sabah Goal

Breve riassunto delle puntate precedenti. Il Sabah Baku nel suo percorso europeo ha prima eliminato i gallesi del TNS e poi i finlandesi del KuPS. Fin qui tutto nella norma. Contro i danesi dell’Aarhus invece non c’era nulla di facile ma il Sabah ha risposto alla grande: ko per 2-1 in Danimarca e netta vittoria al ritorno per 4-0. Nota bene: tutto e cinque i gol segnati dal Sabah in questa doppia sfida sono arrivati nella ripresa. L’undici di Baku condivide una statistica con gli odierni avversari: risultati alla mano, è allergico al pareggio. Nell’ultimo match giocato l’Hapoel Beer Sheva, forse distratto da questo impegno, è crollato contro l’Hapoel Haifa per 4-0. Interrotta così una serie di 9 gare (amichevoli e non) con almeno una rete segnata. Il Sabah Baku invece non è mai rimasto a secco di gol nelle prime dieci gare stagionali. Volendo dare peso a questi dati è allora il Goal l’esito da provare: quota 1.70 su Eplay24, 1.72 su Bwin, 1.65 su Eurobet.