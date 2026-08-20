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Pronostico Tromso-Brighton, per le quote inglesi favoriti ma...

I norvegesi in casa si giocano tutto contro una squadra che ancora deve debuttare in Premier League
Federico Vitaletti
2 min
Pronostico Tromso-BrightonquoteConference League
Pronostico Tromso-Brighton, per le quote inglesi favoriti ma...© Getty Images

Ottavo classificato nell’ultima Premier League, il Brighton si gioca un posto nella fase campionato della Conference League contro il Tromso. Una squadra che almeno in questo primo round, in Norvegia, può dare fastidio agli inglesi. Ecco il pronostico di Tromso-Brighton: fischio d'inizio giovedì 20 agosto alle 19.00.

Comparazione quote: Tromso-Brighton Goal

In campionato il Tromso ha giocato 17 partite ed è terzo in classifica, dunque molto avanti di condizione rispetto al Brighton che (dopo aver battuto Roma e Bologna in amichevole) ancora deve debuttare in Premier League. Nel precedente turno preliminare di Conference League i norvegesi hanno rifilato un complessivo 7-1 ai rumeni del Cfr Cluj mentre in Europa League (qualificazioni) l’avventura era finita ben presto, in virtù del doppio ko contro i cechi del Hradec Kralove. Con la spinta della “Romssa Arena” il Tromso proverà a colmare il gap con gli inglesi, ampiamente favoriti sulle lavagne dei bookmaker. Segno 2 a 1.58 sui Eplay24, a 1.55 su Snai, a 1.50 su BetFlag. Il Goal paga qualcosa in più e ci può stare: 1.75 su Eplay24 e Lottomatica, 1.72 su Eurobet.

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