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Benfica-Aarhus, quote e pronostico: per i bookie al Da Luz non c'è storia

Segno 1 sulla carta probabile nel match valevole per l'andata dei playoff di Europa League
2 min
Benfica-Aarhuspronosticoquote
Benfica-Aarhus, quote e pronostico: per i bookie al Da Luz non c'è storia© EPA

Tra le formazioni che vanno a caccia di un posto nella fase campionato di Europa League c’è anche il Benfica, una “big” abituata a palcoscenici ben più prestigiosi: nell’ultima edizione della Champions è uscito ai sedicesimi contro il Real Madrid, che curiosamente i lusitani avevano battuto nella fase campionato. 

Comparazione quote: Benfica-Aarhus Goal

Quest’anno, nella migliore delle ipotesi, il Benfica prenderà parte all’Europa League, ma per strappare il pass deve superare l’ostacolo Aarhus. I danesi si sono laureati campioni in patria dopo oltre 40 anni ma anche per loro non sarà Champions. Superato il primo step (in modo miracoloso) contro il Lech, l’Aarhus ha sbattuto sullo scoglio Sabah Baku, crollando rovinosamente nel match di ritorno dopo aver vinto 2-1 in casa. Nel campionato che ha preso il via da poche settimane, l’Aarhus ha ottenuto solo due punti in tre partite. Dati che non lasciano presagire nulla di positivo in vista della trasferta del Da Luz, dove il Benfica ha triturato prima il San Gallo (5-0) e poi gli Hearts (6-1). I numeri parlano chiaro, le quote sono una naturale conseguenza: segno 1 e Over 2,5 gli esiti più probabili ma risulta più conveniente il Goal: l’Aarhus almeno una rete potrebbe realizzarla. Il Goal di Benfica-Aarhus vale 1.83 per Eplay24, 1.80 per William Hill e Planetwin.

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