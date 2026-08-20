Pronostico Mjallby-Salisburgo, due esiti sotto i riflettori

Haris Tabakovic è stato l’assoluto protagonista del passaggio del turno del Salisburgo a spese del Pafos . Il bomber ha segnato ben quattro gol nel doppio confronto con i ciprioti, regalando alla sua squadra la possibilità di giocare il playoff di Europa League contro il Mjallby . Ecco quote e pronostico di Mjallby-Salisburgo , in programma giovedì 20 agosto alle 18.00.

Comparazione quote: Mjallby-Salisburgo Over 2,5

Per gli svedesi la corsa nei preliminari di Champions League è durata un turno, quello (agevole) superato a spese del Lincoln. Poi è arrivato lo Slovan Bratislava, doppio ko tra andata e ritorno e conseguente “retrocessione” in Europa League. Nell’ultimo turno del campionato svedese il Mjallby ha vinto in modo rocambolesco contro il Sirius primo in classifica, rimontando da 0-3 a 4-3. Nel complesso, però, il giudizio sul suo percorso di difesa del titolo di campione di Svezia resta ampiamente insufficiente. In sede di pronostico è il successo austriaco a lasciarsi preferire. In alternativa, o in combo con il segno 2 (1.78 su Eplay24, 1.75 su Eurobet, 1.74 su Betsson) si può considerare l’Over 2,5. Almeno tre reti in questa sfida si giocano a 1.56 su Eplay24, a 1.55 su BetFlag e Planetwin.