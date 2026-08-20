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Pronostico Arsenal-Coventry, Lampard cerca l'impresa contro i campioni di Arteta

Una neopromossa all'Emirates per la prima giornata di Premier League
Federico Vitaletti
2 min
Pronostico Arsenal-CoventryPremier Leaguequote
Pronostico Arsenal-Coventry, Lampard cerca l'impresa contro i campioni di Arteta© Getty Images

Si alza il sipario sulla Premier League 2026/27, ad aprire le danze tocca ai campioni in carica dell’Arsenal che all’Emirates ospitano il neopromosso Coventry. Ecco il pronostico di Arsenal-Coventry, in programma venerdì 21 agosto alle ore 21.00.

Comparazione quote: Arsenal-Coventry 1+Over 2,5

Un battesimo di fuoco per la squadra allenata da Frank Lampard, che può vantare una striscia aperta di undici risultati utili consecutivi. Il problema del Coventry è... il Manchester City. Gli uomini allenati da Enzo Maresca sono stati battuti per 3-0 dai Gunners, che hanno alzato il Community Shield sotto il cielo di Cardiff. E pensare che non è stata neanche la versione più scintillante dell’Arsenal. Il che è tutto dire. Nelle ultime cinque partite interne ufficiali la squadra di Arteta non ha mai subìto gol. Dati che danno la misura dell’Everest da scalare che attende il Coventry, squadra che non ha certo badato a spese in questo calciomercato. 

Il segno 1 non arriva a 1.20, per alzare la quota si può associare in combo l’Over 2,5: 1.60 l’offerta di  Eplay24 e StarYes, 1.65 quella di Snai.

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