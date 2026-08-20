Pronostico Arsenal-Coventry, Lampard cerca l'impresa contro i campioni di Arteta

Comparazione quote: Arsenal-Coventry 1+Over 2,5

Un battesimo di fuoco per la squadra allenata da Frank Lampard, che può vantare una striscia aperta di undici risultati utili consecutivi. Il problema del Coventry è... il Manchester City. Gli uomini allenati da Enzo Maresca sono stati battuti per 3-0 dai Gunners, che hanno alzato il Community Shield sotto il cielo di Cardiff. E pensare che non è stata neanche la versione più scintillante dell’Arsenal. Il che è tutto dire. Nelle ultime cinque partite interne ufficiali la squadra di Arteta non ha mai subìto gol. Dati che danno la misura dell’Everest da scalare che attende il Coventry, squadra che non ha certo badato a spese in questo calciomercato.

Il segno 1 non arriva a 1.20, per alzare la quota si può associare in combo l’Over 2,5: 1.60 l’offerta di Eplay24 e StarYes, 1.65 quella di Snai.