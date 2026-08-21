Pronostici Ligue 1, prima giornata: cosa giocare in Marsiglia-Strasburgo

Gli anticipi di stasera parlano anche un po’ francese. Al Velodrome si gioca Marsiglia-Strasburgo , primo incontro della Ligue 1 2026/27 . Si affrontano due formazioni che hanno cambiato guida tecnica e che partono con l’ambizione di conquistare un piazzamento europeo: lo scorso anno il Marsiglia ha chiuso al quinto posto, lo Strasburgo all’ottavo.

Comparazione quote: Marsiglia-Strasburgo segno 1

I risultati, se arriveranno, serviranno a dare fiducia ad ambienti turbati da problemi finanziari (OM) e cessioni illustri (Diego Moreira, ormai ex Strasburgo, è solo l’ultimo di una lunga lista). Lo Strasburgo non ha perso nessuna delle ultime sei trasferte di Ligue 1 ma quanto visto nelle amichevoli estive mette i brividi ai loro tifosi. Secondo i bookmaker le reti non mancheranno, Goal e Over 2,5 viaggiano intorno all’1.50. Favorito il segno 1 tenendo presente, come curiosità statistica, che il Marsiglia ha perso solo uno degli ultimi 15 scontri diretti con gli odierni avversari. La vittoria del Marsiglia si gioca a 1.74 su Eplay24, a 1.73 su DomusBet, a 1.71 su Bwin.