Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pronostico Bodo Glimt-Nijmegen, norvegesi ad un passo dalla qualificazione in Championbs League

Il risultato dell'andato in Olanda indirizza l'esito del doppio confronto
1 min
Bodo-NijmegenPlayoff Championsquote
Pronostico Bodo Glimt-Nijmegen, norvegesi ad un passo dalla qualificazione in Championbs League© Getty Images

Ci... risiamo (quasi)! Il Bodo è a un passo dalla seconda qualificazione consecutiva alla fase campionato della Champions League. Dopo aver fatto fuori, a suon di gol (fatti e presi), la Royale Union la compagine norvegese ospita gli olandesi del Nijmegen per il ritorno dei playoff dopo che all’andata si è già imposto per 3-1. 

Comparazione quote: Bodo Glimt-Nijmegen segno 1

Per il club “Orange”, qualificatosi per la prima volta nella sua storia ai preliminari della più prestigiosa competizione continentale, il biglietto per la fase campionato sembra quasi perduto. Eppure, all’andata, il Nec ha tirato in totale ben 22 volte contro i soli 8 tiri del Bodo che, evidentemente, ha saputo concretizzare meglio le sue occasioni. Stasera Berg e compagni non hanno necessità di vincere ma, conoscendoli (basta ricordare il 3-1 all’andata all’Inter dell’anno scorso seguito dal 2-1 al ritorno), ci proveranno lo stesso. Fiducia al segno 1, offerto a 1.50 da  Eplay24, a 1.48 da Bet365, a 1.45 da Eurobet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS