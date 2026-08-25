Sabah Baku o Hapoel Beer Sheva, chi si qualifica alla fase campionato di Champions League? Le quote...

Ultimi novanta minuti per Sabah Baku e Hapoel Beer Sheva e poi si saprà chi, tra le due, accederà alla fase campionato della Champions League . All’andata l’undici israeliano si è imposto per 2-1 ma questo risultato non sembra essere un problema per gli azeri. Anche nel turno precedente, infatti, il Sabah era andato ko in Danimarca per 1-2 contro l’Aarhus ma poi, nel retour match, aveva ribaltato tutto con un formidabile 4-0.

Comparazione quote: Sabah Baku-Hapoel Beer Sheva 1+Goal

La formazione di Baku, sette giorni fa, era anche passata in vantaggio dopo soli 6 minuti di gioco ma si è fatta riprendere allo scadere del primo tempo per poi subìre la rete del sorpasso a poco più di una decina di minuti dalla fine. I numeri dell’andata sono tutti dalla parte dell’Hapoel che ha fatto registrare il 67% di possesso palla, 18 tiri totali a 8 (di cui 7 a 5 nello specchio della rete) nonché 3 calci d’angolo a 2. Un dato, questo, che dovrebbe far riflettere il Sabah poiché è vero che il risultato è lo stesso della sfida in casa dell’Aarhus ma in quella occasione i numeri erano tutti a suo favore. Vale sicuramente la pena aggiungere che l’undici azero è sempre andato a segno almeno una volta in tutte le 11 gare fin qui disputate dall’inizio della stagione (tre amichevoli comprese) e che è arrivato a questo match decisivo dopo aver eliminato, nell’ordine, The New Saints, Kups e, appunto, Aarhus. Il Goal ci può stare, il segno 1 pure... chi se la sente potrebbe anche provare a guardare in direzione della combo 1+Goal: quota 3.55 su Eplay24 e NetBet, 3.25 su Snai.