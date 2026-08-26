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Playoff Champions League, stasera gli ultimi verdetti: il pronostico di Viking-Dinamo Zagabria

In Norvegia si riparte dal 2-2 dell'andata in Croazia
1 min
Viking-Dinamo ZagabriapronosticoPlayoff Champions
Playoff Champions League, stasera gli ultimi verdetti: il pronostico di Viking-Dinamo Zagabria© Getty Images

Nella gara di andata, a Zagabria, sembrava che la Dinamo potesse fare un sol boccone del Viking ma le cose non sono andate proprio così. Eppure i croati, che già se l’erano vista brutta contro il Thun (battuto solo ai supplementari dopo il doppio pareggio tra andata e ritorno), erano riusciti a realizzare 2 reti nei primi 10 minuti di gioco. 

Comparazione quote: Viking-Dinamo Zagabria Goal

Due reti che però sono state pareggiate dal Viking tra il 26’ e il 39’. La ripresa è stata a senso unico e alla fine sono stati in tutto 23 i tiri della Dinamo ma di questi solo 4 nello specchio della porta mentre l’undici norvegese ha effettuato solo 6 tiri ma, dei 3 a bersaglio, un paio sono anche finiti in rete. Nelle ultime 22 gare il Viking è rimasto a secco solo una volta, la Dinamo ha sempre fatto almeno una rete nelle 8 gare ufficiali fin qui disputate. Alla Lyse Arena può accadere di tutto, per forza Goal. Un esito offerto a 1.47 da Eplay24, a 1.45 da BetFlag e Planetwin.

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