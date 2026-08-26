Playoff Champions League, stasera gli ultimi verdetti: il pronostico di Viking-Dinamo Zagabria

Comparazione quote: Viking-Dinamo Zagabria Goal

Due reti che però sono state pareggiate dal Viking tra il 26’ e il 39’. La ripresa è stata a senso unico e alla fine sono stati in tutto 23 i tiri della Dinamo ma di questi solo 4 nello specchio della porta mentre l’undici norvegese ha effettuato solo 6 tiri ma, dei 3 a bersaglio, un paio sono anche finiti in rete. Nelle ultime 22 gare il Viking è rimasto a secco solo una volta, la Dinamo ha sempre fatto almeno una rete nelle 8 gare ufficiali fin qui disputate. Alla Lyse Arena può accadere di tutto, per forza Goal. Un esito offerto a 1.47 da Eplay24, a 1.45 da BetFlag e Planetwin.