Aek Atene-Levski Sofia, per le quote è un match dall'esito scontato ma...

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A guardare le quote l’esito di Aek-Levski, retour match del playoff che porta alla fase campionato della Champions League, sembrerebbe scontato. Eppure all’andata il match si è chiuso con uno 0-0 che lascia apertissimo il discorso qualificazione.
Comparazione quote: Aek-Levski Multigol 1-3
I bulgari hanno l’occasione di raggiungere un traguardo storico e, dopo aver eliminato Borac, Universitatea Craiova e Kairat Almaty nei turni precedenti, proveranno a infilare il poker contro i campioni di Grecia in carica. L'Aek dovrà fare, infatti, molta attenzione. Il Levski, tra gare ufficiali e amichevoli, conta ben 19 risultati utili di fila nei quali, oltre allo 0-0 di otto giorni fa, non è andato a segno almeno una volta soltanto... una volta 17 incontri orsono. I greci hanno iniziato il campionato battendo 4-0 l’Iraklis ma in precedenza hanno giocato (e perso ai rigori) la Supercoppa nazionale contro l’Ofi Creta. Gli elementi per considerare questa sfida più incerta di quanto sembri ci sono tutti e la posta in palio, neanche a dirlo, è altissima. Probabilmente sarebbe l’Under 2,5 (quota 1.70) l’esito più adatto ma, nel tentativo di prevedere l’eventualità di una rete in più, forse il Multigol 1-3 potrebbe essere ancora meglio. L’ipotesi che, al 90, la sfida finisca con un numero di reti compreso tra 1 e 3 vale 1.33 per Eplay24, e NetBet, 1.38 per Sisal.
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