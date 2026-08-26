Liga, il pronostico di Real Madrid-Real Sociedad: debutto stagionale per Mourinho al Bernabeu

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Non solo Champions... stasera LaLiga recupera un’altra partita della prima giornata e stavolta tocca al Real Madrid scendere in campo contro la sempre temibile Real Sociedad. Una Real Sociedad che però ha perso qualche giorno fa il suo primo incontro di campionato (0-1 in casa del Betis).
Comparazione quote: Real Madrid-Real Sociedad segno 1
Un ko che, insieme a quelli delle 3 amichevoli precedenti, porta a 4 il totale delle sconfitte consecutive rimediate dai baschi nelle ultime 4 esibizioni. Il Real Madrid di quest’anno, targato Mourinho, ha invece esordito con un 2-1 in trasferta sul campo dell’Espanyol: gol decisivo di uno dei nuovi acquisti, Carlos Espí. Una vittoria a cui potrebbe far seguito quella di stasera. L'1 sembra obbligato e si può giocare a 1.27 su Eplay24 e Eurobet, a 1.26 su Marathonbet. La X sale a 6.00, il 2 addirittura a 9.50.
Vincente campionato spagnolo, le quote
LaLiga è appena iniziata e le previsioni su chi vincerà il titolo quest’anno sono più o meno le solite. Sotto i riflettori il Real Madrid targato Mourinho che dovrà vedersela con il Barcellona. Le quote antepost propongono le “Merengues”, campioni di Spagna, a 2.10 mentre il Barça è in lavagna intorno all’1.70.
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