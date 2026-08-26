Hapoel-Atalanta, il pronostico: Sarri si gioca l'accesso alla Conference League

Sette giorni fa il debutto europeo dell’Atalanta non è andato proprio come i tifosi della Dea avrebbero sperato. Il playoff di Conference League ha messo di fronte ai bergamaschi l’Hapoel di Tel Aviv e nel match d’andata (si giocava alla New Balance Arena) le previsioni suggerivano sia 1 che NoGoal. Il NoGoal non ha tradito le attese ma lo 0-0 finale ha evidentemente fatto fuori il segno 1 lasciando, soprattutto, la qualificazione alla terza competizione continentale ancora in bilico.

Comparazione quote: Hapoel-Atalanta segno 2

Vale la pena aggiungere che, oltre alle reti inviolate, la partita ha mostrato anche nei numeri un certo equilibrio. A parte il 62% di possesso palla da parte degli uomini di Maurizio Sarri, i tiri totali dei nerazzurri sono stati 9 contro i 7 degli israeliani e di questi 5 contro 4 sono finiti nello specchio della porta. Per la cronaca è giusto ricordare che, mentre l’Atalanta è scesa in campo direttamente in questo turno conclusivo, l’Hapoel, nei due precedenti ha eliminato Ludogorets e Katowice. I primi novanta minuti non hanno consegnato all’Atalanta il biglietto che garantisce l’accesso alla Conference League ma, in questi secondi disputati in campo neutro (giovedì sera si gioca in Ungheria), le possibilità di riuscire nell’impresa non mancano. Il segno 2 sembra poter meritare fiducia. La vittoria dell’Atalanta si gioca a 1.51 su Eplay24, a 1.48 su Eurobet, a 1.44 su Bet365.