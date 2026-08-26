Brighton-Tromso, per i bookie è un match senza storia

Per il Brighton , ottavo classificato nell’ultima Premier Leagu e il posto nella fase campionato della Conference League non è ancora al sicuro. Il match d’andata contro il Tromso si è infatti chiuso a reti inviolate ma stasera, davanti ai propri tifosi, gli inglesi sembrano avere le carte in regola per raggiungere l’obiettivo.

Comparazione quote: Brighton-Tromso No Goal

Il Tromso nel suo campionato è terzo in classifica mentre il Brighton in Premier League ha esordito nel migliore dei modi battendo, domenica scorsa, l’Aston Villa per 4-0. Per le quote quello di stasera è un match senza storia. Segno 1 e Over 2,5 sono in lavagna con un premio irrisorio, meglio forse virare in direzione del No Goal: quota 1.71 su Eplay24, 1.67 su Bet365, 1.62 su Eurobet.