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Pronostico Salisburgo-Mjallby, ecco cosa giocare

Gli austriaci hanno vinto 1-0 in Svezia, avvicinandosi alla fase campionato di Europa League
1 min
Salisburgo-MjallbyEuropa Leaguepronostico
Pronostico Salisburgo-Mjallby, ecco cosa giocare© EPA

Un’altra sfida di Europa League (playoff) dall’esito sulla carta scontato è quella tra Salisburgo e Mjallby. All’andata, in Svezia, gli austriaci si sono imposti per 1-0 confermando il momento no della formazione svedese.

Comparazione quote: Salisburgo-Mjallby Over 2,5

Una formazione che è retrocessa in Europa League dopo aver concluso la propria corsa nei preliminari di Champions contro lo Slovan Bratislava, (doppio ko sia all’andata che al ritorno). Nell’ultimo turno del campionato svedese il Mjallby ha vinto in modo rocambolesco contro il Sirius primo in classifica, rimontando da 0-3 a 4-3. Anche così il suo rendimento resta nel complesso assai modesto. Il pronostico è inevitabilmente dalla parte del Salisburgo con l’Over 2,5, “saltato” giovedì scorso, che potrebbe invece farsi vedere stasera. Almeno tre reti in partita si giocano a 1.47 su Eplay24, a 1.45 su Snai, a 1.44 su Bet365.

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