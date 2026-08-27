Playoff Europa League, Aarhus-Benfica: statistiche, migliori quote e pronostico

Una partita dominata, anzi di più, quella del Benfica allo stadio Da Luz di sette giorni fa contro l’Aarhus ma, almeno in teoria, il discorso qualificazione alla fase campionato dell’ Europa League è ancora aperto. Nell’andata del playoff che regala il biglietto che autorizza la partecipazione alla competizione, infatti, i lusitani non sono andati oltre il 3-1. Un punteggio striminzito se paragonato alle due esibizioni interne precedenti dove Pavlidis e compagni hanno rifilato un 5-0 prima agli svizzeri del San Gallo e un 6-1 poi agli scozzesi degli Hearts .

Comparazione quote: Aarhus-Benfica Goal

Anche così il compito dell’Aarhus, ovvero recuperare due reti, resta complicato. I danesi hanno vinto la loro Superligaen dopo oltre 40 anni ma sono già stati estromessi dai preliminari Champions. Dopo ave superato in maniera miracolosa il Lech, l’Aarhus è stato fatto fuori dal Sabah Baku scendendo di... competizione ma cadendo dalla padella nella brace (ha trovato il Benfica). Giovedì scorso, al Da Luz, per i danesi è andata fin troppo bene. Il 3-1 finale si è materializzato tutto nel primo tempo, al 2’ vantaggio portoghese e raddoppio al 31’ con il 2-1 arrivato al 36’ e, su rigore, dopo il 45’, Pavlidis ha realizzato la terza rete dei padroni di casa. I numeri finali però dicono di un possesso palla del Benfica pari al 71%, la bellezza di 32 tiri totali contro i 3 soli dell’Aarhus e ben 13 tiri in porta a 1 (che è andato anche a segno) a favore dei lusitani che hanno tirato anche 11 calci d’angolo contro... uno dei loro avversari. Stasera le due squadre saranno di nuovo di fronte, favorito all’andata il Benfica e favorito anche al ritorno, Goal all’andata e (probabilmente) Goal anche al ritorno. Almeno una rete per parte vale 1.65 per Eplay24, 1.62 per BetFlag, 1.55 per Eurobet.