Quote capocannoniere Serie A, tutti contro Malen

Comparazione quote: Malen capocannoniere Serie A

A Donyell Malen sono bastati 60 minuti per realizzare la sua prima tripletta in questo campionato. Le quote relative al possibile capocannoniere della Serie A al termine della stagione 2026/2027 vedono proprio l'olandese come favorito. La possibilità che l'attaccante di proprietà della Roma riesca a realizzare più gol di tutti è proposta a 2.50 a Eplay24, NetBet e Sisal. A seguire c'è Lautaro Martinez. Il "bomber" dell'Inter (17 reti nel precedente campionato) moltiplica per 6 volte una qualsiasi puntata. Staccati, ma non per questo da escludere, Gonçalo Ramos e Rasmus Hojlund. Lo scenario che vede il milanista in vetta alla classifica dei marcatori si gioca a 12 mentre paga 16 l'opzione danese. In graduatoria ci sono altri 3 nomi a quota 16: Nikola Krstovic, Tasos Douvikas e Moise Kean. Sono proposte a 20 invece le opzioni Kolo Muani, Marcus Thuram e Pio Esposito.