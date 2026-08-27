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Quote capocannoniere Serie A, tutti contro Malen

Il bomber giallorosso è il favorito dopo la tripletta all'esordio contro la Fiorentina
Marco Sasso
2 min
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Quote capocannoniere Serie A, tutti contro Malen© LAPRESSE

Chi sarà il prossimo capocannoniere della Serie A? I risultati della prima giornata hanno inevitabilmente indirizzato le previsioni dei bookmaker. In lavagna c'è un grande favorito, ecco di chi si tratta.

Comparazione quote: Malen capocannoniere Serie A

Donyell Malen sono bastati 60 minuti per realizzare la sua prima tripletta in questo campionato. Le quote relative al possibile capocannoniere della Serie A al termine della stagione 2026/2027 vedono proprio l'olandese come favorito. La possibilità che l'attaccante di proprietà della Roma riesca a realizzare più gol di tutti è proposta a 2.50 a Eplay24, NetBet e Sisal. A seguire c'è Lautaro Martinez. Il "bomber" dell'Inter (17 reti nel precedente campionato) moltiplica per 6 volte una qualsiasi puntata. Staccati, ma non per questo da escludere, Gonçalo Ramos e Rasmus Hojlund. Lo scenario che vede il milanista in vetta alla classifica dei marcatori si gioca a 12 mentre paga 16 l'opzione danese. In graduatoria ci sono altri 3 nomi a quota 16: Nikola Krstovic, Tasos Douvikas e Moise Kean. Sono proposte a 20 invece le opzioni Kolo Muani, Marcus Thuram e Pio Esposito.

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