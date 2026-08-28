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Pronostico e quote di Milan-Venezia, una combo per il debutto di Amorim al Meazza

I rossoneri ospitano la neopromossa, sconfitta al debutto dal Lecce di Eusebio Di Francesco
2 min
Pronostico Milan-VeneziaAmorimquote
Pronostico e quote di Milan-Venezia, una combo per il debutto di Amorim al Meazza© Marco Canoniero

Tre punti, nel primo match del nuovo campionato, il Milan li ha conquistati. E’ passato per 2-1 sul campo del Torino al quale, almeno per il momento, la mano di Ignazio Abate (neo tecnico granata) ancora non si vede. Anche per diversi rossoneri, allenatore compreso, la sfida di domenica scorsa ha rappresentato il debutto in serie A e, anche se i tre punti alla fine sono arrivati, non si può certo dire che l’esibizione sia stata convincente. 

Comparazione quote: Milan-Venezia 1+No Goal

Il lavoro più difficile per Amorim inizia adesso. Da un lato ha l’obbligo di far brillare il gioco della sua squadra ma, dall’altro, ha la necessità di non perdere punti per strada. Una doppia esigenza, difficile, perché deve far coesistere sia la messa a punto di meccanismi e strategie che i risultati. Il primo test arriva stasera e, almeno sulla carta, non dovrebbe risultare troppo complesso. Al Meazza scende in campo il Venezia che si rivede in A dopo aver vinto l’ultimo campionato di serie B ma che non ha festeggiato il ritorno nella massima serie nel migliore dei modi. Domenica scorsa è infatti andato ko in casa contro il Lecce (0-2) e per le quote la sfida con il Milan non sembra avere storie. I favori del pronostico sono tutti per i rossoneri con il No Goal unico elemento in grado di far lievitare (neanche tantissimo) la quota. La combo 1+No Goal si può giocare a 2.35 su Eurobet, 2.37 su Eplay24, a 2.40 su Snai.

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