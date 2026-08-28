Serie B, pronostico Cremonese-Modena: cosa giocare tra Goal e No Goal

Stasera tocca anche all’anticipo di serie B che vedrà di fronte Cremonese e Modena. La prima è reduce dal ko, all’esordio, di Empoli (0-1) mentre la seconda ha iniziato il campionato andando a vincere (2-1) sul campo del Benevento. Ecco il pronostico di Cremonese-Modena, in programma venerdì 28 agosto alle 20.30.
Comparazione quote: Cremonese-Modena Goal
I grigiorossi, però, hanno superato il primo turno di Coppa Italia battendo per 2-0 la Sampdoria mentre gli emiliani si sono fermati subito perdendo 2-3 a Venezia. Con questo rendimento diametralmente opposto nell’arco delle prime due uscite stagionali allo Zini può davvero accadere di tutto anche se ipotizzare due successi esterni di fila per i “Canarini” sembrerebbe forse un po’ troppo eccessivo. Almeno una rete per parte ci potrebbe invece stare: il Goal è offerto a 2.02 da Eplay24, a 1.97 da Eurobet, a 1.85 da Snai.