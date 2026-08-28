Serie B, pronostico Cremonese-Modena: cosa giocare tra Goal e No Goal

Stasera tocca anche all’anticipo di serie B che vedrà di fronte Cremonese e Modena. La prima è reduce dal ko, all’esordio, di Empoli (0-1) mentre la seconda ha iniziato il campionato andando a vincere (2-1) sul campo del Benevento. Ecco il pronostico di Cremonese-Modena, in programma venerdì 28 agosto alle 20.30.