Pronostico Juventus-Parma, per i bookie Spalletti vede il bis ma l'1 paga poco...

Poteva andar meglio ma alla Juventus, domenica scorsa, poteva anche andar peggio. Nella prima sfida di campionato, infatti, i bianconeri erano ospiti del Frosinone e alla fine hanno vinto per 1-0 portando a casa l’intera posta in palio. Poteva andar meglio perché le occasioni per chiudere la partita, dopo essere andati a segno a metà del primo tempo, ci sono state ma poteva anche andar peggio perché, a tempo scaduto, i ciociari hanno colpito la traversa sfiorando il pareggio.
Comparazione quote: Juventus-Parma 1+No Goal
Per l’undici di Spalletti la possibilità di concedere il bis sembrerebbe servita su un vassoio d’argento. All’Allianz Stadium arriva infatti il Parma che, all’esordio, è andato ko in casa contro il Cagliari (0-1). Ma non è soltanto la sconfitta che desta preoccupazione in casa gialloblù. Quello che lascia perplessi, non solo nell’immediato ma anche in prospettiva, è la mancanza di pericolosità mostrata dagli emiliani per tutta la partita. E se non c’è granché da segnalare in una sfida giocata davanti ai propri tifosi contro un avversario tutto sommato alla propria portata come si potrebbe concedere fiducia ai ducali in una trasferta impegnativa come quella contro la Juventus? Il segno 1 da solo paga pochissimo, in combo con il NoGoal la situazione migliora. L'offerta dei bookie per l'1+No Goal è di 1.83 su Eplay24, 1.75 su Snai e Planetwin.