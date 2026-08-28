Pronostico Juventus-Parma, per i bookie Spalletti vede il bis ma l'1 paga poco...

Poteva andar meglio ma alla Juventus, domenica scorsa, poteva anche andar peggio. Nella prima sfida di campionato, infatti, i bianconeri erano ospiti del Frosinone e alla fine hanno vinto per 1-0 portando a casa l’intera posta in palio. Poteva andar meglio perché le occasioni per chiudere la partita, dopo essere andati a segno a metà del primo tempo, ci sono state ma poteva anche andar peggio perché, a tempo scaduto, i ciociari hanno colpito la traversa sfiorando il pareggio.