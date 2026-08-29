Pronostico Lazio-Genoa, per le quote tra Gattuso e De Rossi finirà così...

Luci accese domenica sera all’Olimpico per la sfida tra la Lazio di Gattuso e il Genoa di De Rossi . Aria di derby per l’ex bandiera giallorossa, che al debutto ha perso 2-0 contro il Napoli . La Lazio invece ha risposto con carattere all’eliminazione dalla Coppa Italia , sbancando Bologna con un gol della new entry Davide Frattesi . Ecco quote e pronostico di Lazio-Genoa , in programma domenica 30 agosto alle 20.45.

Comparazione quote: Lazio-Genoa X primo tempo

In Coppa Italia, a differenza della Lazio, il Genoa aveva passato il turno battendo in rimonta l’Ascoli per 4-1. Buona la prova offerta dai liguri contro il Napoli, match in cui ha pesato in modo determinante il gol segnato da De Bruyne. E polemiche ci sono state anche nell’ultimo Lazio-Genoa, con il gol del decisivo 3-2 segnato al minuto 100 da Cataldi su calcio di rigore. Un risultato che ha portato a sei la striscia di successi consecutivi dei biancocelesti contro il Genoa. Il Grifone non ha segnato nelle ultime tre trasferte dello scorso campionato e contro il Napoli, pur tenendo bene il campo, ha faticato a rendersi pericoloso. Evidente come la Lazio debba trovare i giusti meccanismi in zona gol, con Pinamonti che potrebbe dare in tal senso una mano a Gattuso. I bookie non si aspettano molti gol da Lazio-Genoa. L’Under 2,5 si gioca a 1.56 su Eplay24, a 1.55 su Eurobet e Bwin. Le due squadre al debutto hanno chiuso la prima frazione sullo 0-0. Un risultato di parità al riposo vale 2.03 per Eplay24, 2.00 per William Hill, 1.98 per Bwin.