Pronostico Fiorentina-Frosinone: se non è segno 1...

Comparazione quote: Fiorentina-Frosinone Goal

Quest’anno sulla panchina dei toscani siede Fabio Grosso e la fase di preparazione nel complesso poteva essere giudicata più che discreta. Subito prima di Ferragosto è arrivato anche il passaggio del turno in Coppa Italia (4-1 al Benevento) e tutto sembrava andare per il meglio. Almeno fino a lunedì scorso quando l’esordio in campionato, all’Olimpico contro la Roma, si è trasformato in un incubo per la Fiorentina e i suoi tifosi. I giallorossi si sono imposti per 4-0, dominando in lungo e in largo, facendo riaffiorare le preoccupazioni di un nuovo inizio di stagione analogo a quello già vissuto l’anno scorso. La seconda esibizione, in programma oggi (ore 18.30) contro il Frosinone, offre l’opportunità ai viola di rimettere a posto le cose o... peggiorarle. L’avversario è appena tornato in serie A dalla B e all’esordio ha perso in casa, di misura, contro la Juventus che, passata in vantaggio al 22’, ha poi resistito fino alla fine (nel recupero il Frosinone ha anche colpito una traversa sfiorando il pareggio). La Fiorentina, a secco nei primi 90 minuti di gioco, avrà l’obbligo di segnare lo stesso vale per il Frosinone che però, stando almeno alle quote, non gode dei favori del pronostico. Ai toscani bisogna concedere una seconda opportunità per valutare meglio le loro reali potenzialità... chi preferisce evitare l’1 potrebbe considerare il Goal. La vittoria della Fiorentina è proposta a 1.65 da Eplay24, a 1.62 da BetFlag, a 1.61 da Bwin. Il Goal è valutato 1.80 da Eplay24, 1.77 da Planetwin, 1.73 da Eurobet.