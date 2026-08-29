Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Avellino-Vicenza, è già una finale per Alessandro Nesta: quote e pronostico

Avversario ostico per gli irpini, chiamati a riscattare un complicato avvio di stagione
1 min
Avellino-VicenzapronosticoNesta
Avellino-Vicenza, è già una finale per Alessandro Nesta: quote e pronostico© LAPRESSE

Se si parla di avvio di stagione traballante allora alla discussione può partecipare anche l’Avellino di Alessandro Nesta che, nel torneo cadetto, ha esordito perdendo in casa (1-2) contro la matricola Arezzo.

Comparazione quote: Avellino-Vicenza Goal+Over 2,5

In precedenza gli irpini erano stati anche eliminati in Coppa Italia dal Monza (0-3) e stasera trovano sulla loro strada un altro cliente difficile. Al Partenio arriva infatti il Vicenza che è salito in B sbaragliando tutta la concorrenza e sette giorni fa, battendo 3-2 il Catanzaro, ha dimostrato di voler recitare un ruolo di primo piano anche in questo torneo. Le quote non sono d’accordo ma potrebbe invece essere il caso di considerare sia il Goal che l’Over 2,5. La combo che lega i due esiti di scommessa è proposta a 2.55 da Eplay24 e NetBet, a 2.45 da Snai.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS