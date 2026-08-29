Napoli-Como, McTominay contro Nico Paz: per le quote vincerà...

Comparazione quote: Napoli-Como Under 2,5

Il Napoli ha battuto il Genoa al debutto e ha l'occasione di centrare due vittorie nelle prime due giornate per l'ottava volta negli ultimi dieci campionati. Solo un pareggio per il Como all'esordio, con Douvikas che ha risposto a Kamara nella trasferta di Udine. Il fatto che gli ultimi tre precedenti tra Napoli e Como siano terminati in parità (al 90') incide evidentemente nelle previsioni dei bookie sull'esito del match. Il Napoli è di poco favorito, l'1 vale 2.50 per Eplay24 e Sisal, 2.40 per William Hill. Il pareggio è a 3.05 su BetFlag e DomusBet, il 2 del Como si gioca a 3.10 su Betsson e Bet365. Gli operatori si aspettano un match con massimo due reti, l'Under 2,5 è offerto a 1.56 da Eplay24 e Netwin, a 1.55 da Eurobet. Volendo guardare in altre direzioni, il consiglio è di valutare il Multigol 2-3 con quota che sfiora il raddoppio.