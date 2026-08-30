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Pronostico Lecce-Roma, Malen segna ancora? Le quote...

Capitolini in campo lunedì 31 agosto: di fronte c'è un grande ex, Eusebio Di Francesco
2 min
Pronostico Lecce-RomamalenGasperini
Pronostico Lecce-Roma, Malen segna ancora? Le quote...© BARTOLETTI

Anche nella seconda giornata di Serie A la Roma scende in campo di lunedì (stavolta alle 18.30) per affrontare il Lecce del grande ex, Eusebio Di Francesco. Il match si gioca al Via del Mare di Lecce, con fischio d'inizio alle 18.30: ecco quote e pronostico di Lecce-Roma.

Comparazione quote: Lecce-Roma segno 2

Il Lecce ha battuto 2-0 il Venezia riscattando in parte, con una prova di carattere, l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Palermo. Match di sofferenza per i giallorossi salentini, che hanno sofferto la verve di un Venezia a cui sono stati annullati due gol. Nessuna sofferenza invece per la Roma che, grazie alle prodezze della premiata ditta Dybala-Malen (subito tripletta per l'olandese), ha liquidato con un netto 4-0 la pratica Fiorentina. Roma dunque vincente e convincente, senza contare che i capitolini hanno battuto il Lecce sia all'andata che al ritorno nelle ultime due stagioni. Per i bookie al Via del Mare parte favorita la squadra di Gasperini, il segno 2 vale 1.48 per Eplay24, 1.47 per Bwin, 1.45 per Snai. Un altro sigillo di Malen, in qualsiasi momento del match, è quotato a 2.10 da Eplay24 e NetBet, a 1.94 da Vincitu.

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