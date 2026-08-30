Pronostico Lecce-Roma, Malen segna ancora? Le quote...

Comparazione quote: Lecce-Roma segno 2

Il Lecce ha battuto 2-0 il Venezia riscattando in parte, con una prova di carattere, l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Palermo. Match di sofferenza per i giallorossi salentini, che hanno sofferto la verve di un Venezia a cui sono stati annullati due gol. Nessuna sofferenza invece per la Roma che, grazie alle prodezze della premiata ditta Dybala-Malen (subito tripletta per l'olandese), ha liquidato con un netto 4-0 la pratica Fiorentina. Roma dunque vincente e convincente, senza contare che i capitolini hanno battuto il Lecce sia all'andata che al ritorno nelle ultime due stagioni. Per i bookie al Via del Mare parte favorita la squadra di Gasperini, il segno 2 vale 1.48 per Eplay24, 1.47 per Bwin, 1.45 per Snai. Un altro sigillo di Malen, in qualsiasi momento del match, è quotato a 2.10 da Eplay24 e NetBet, a 1.94 da Vincitu.