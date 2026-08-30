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Pronostico Chelsea-Brighton, ecco due esiti da considerare

Bene i Blues al debutto, ancora meglio i Seagulls: poker all'Aston Villa
1 min
Chelsea-BrightonquotePremier League
Pronostico Chelsea-Brighton, ecco due esiti da considerare© Getty Images

Il nuovo Chelsea targato Xabi Alonso ha iniziato bene la stagione battendo in trasferta il Fulham (3-2) in campionato e eliminando (2-0) il Luton dalla Efl Cup.

Comparazione quote: Chelsea-Brighton Over 2,5

Nel secondo turno di Premier League se la vedrà oggi (ore 15.00) con il Brighton che, forse, è partito ancora meglio con un doppio 4-0, all’Aston Villa prima (domenica scorsa in campionato) e al Tromso poi (tre gironi fa conquistando il pass per la Conference League). Sulla carta è comunque l’1 che si lascia preferire con l’Over 2,5 in alternativa. La vittoria del Chelsea è offerta a 1.81 da Eplay24, a 1.80 da Bet365, a 1.77 da Planetwin. L'Over 2,5 si gioca a 1.57 su Eplay24 e Sisal, a 1.55 su GoldBet.

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