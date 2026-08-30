Pronostico Arezzo-Palermo, ecco un esito dalla quota interessante

Dalla A si passa alla serie B per ricordare che, tra le sfide di oggi (ore 19.00), c’è anche Arezzo-Palermo che hanno vinto entrambe il primo match di campionato e lo hanno fatto entrambe contro una formazione campana.

Comparazione quote: Arezzo-Palermo segno 2

I toscani hanno espugnato (2-1) il Partenio di Avellino mentre i siciliani hanno battuto, in casa (1-0), la Juve Stabia. I rosanero hanno anche superato il primo turno di Coppa Italia (2-0 al Lecce) mentre l’Arezzo, dopo aver superato un turno preliminare contro il Brescia, è stato poi fatto fuori (0-1) dal Cagliari. Stasera il 2 presenta anche una quota elevata, potrebbe valere la pena provarlo. Il blitz della squadra di Pippo Inzaghi è offerto a 2.12 da Eplay24, a 2.10 da Eurobet, a 2.00 da Bwin.