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Torino-Monza, il pronostico: per le quote tra Abate e Juric vincerà...

La vincente di questo sedicesimo di finale affronterà i rossoneri nel turno successivo
1 min
Pronostico Torino-Monzacoppa italiaAbate Juric
Torino-Monza, il pronostico: per le quote tra Abate e Juric vincerà...© LAPRESSE

Al festival dell'avvio di stagione caratterizzato da una vittoria all'esordio in Coppa Italia e due ko di fila in campionato vogliono partecipare anche Torino e Monza.

Comparazione quote: Torino-Monza segno 1

I granata hanno infatti battuto, a Ferragosto, la Carrarese 1-0 mentre il Monza ha liquidato, il giorno prima, la pratica Avellino con un 3-0. Poi i dolori in campionato con Vlasic e compagni due volte ko nei primi due impegni (1-2 contro il Milan prima e 1-2 contro il Sassuolo poi) e i brianzoli due volte ko contro Inter prima (1-4) e Udinese poi (2-3). Martedì sera (ore 21.00) le due squadre si affronteranno per accedere agli ottavi di finale della Coppa Italia dove c'è il Milan ad aspettare la vincente del confronto tra Abate e Juric. Le quote concedono fiducia all'1, esito che ci può stare. La vittoria del Toro al 90' è offerta a 1.88 da Eplay24, a 1.85 da Bet365, a 1.84 da Betsson.

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