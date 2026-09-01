Pronostico Parma-Cremonese: per Cuesta e Giampaolo è il momento della svolta

Assolutamente identico. L’avvio di stagione fatto registrare da Parma e Cremonese, seppur in due categorie diverse, potrebbe essere sovrapposto senza che ci sia la benché minima differenza (ad eccezione di una rete in più subìta dai grigiorossi all’ultima uscita). Traducendo gli emiliani hanno iniziato affrontando il Catania nel primo turno di Coppa Italia e lo hanno battuto 2-0. Proprio come la Cremonese che ha battuto, con lo stesso punteggio, la Sampdoria. Poi è iniziato il campionato per entrambe e i lombardi, in serie B, sono andati ko con l’Empoli (0-1) con i ducali che hanno perso con il medesimo punteggio la sfida con il Cagliari. Nel turno successivo le cose non sono andate meglio... il Parma le ha prese (0-2) dalla Juventus, la Cremonese (0-3) dal Modena.
Comparazione quote: Parma-Cremonese Goal
Per una delle due è però arrivato il momento di distinguersi e l’occasione arriva dalla Coppa Italia (siamo ai sedicesimi di finale). Si gioca al Tardini e, con la formula della gara unica, le quote concedono inevitabilmente all’undici di casa i favori del pronostico anche se, con l’1 in grado di rendere il doppio della posta, non si tratta certo di un esito scontato. Parma e Cremonese, come abbiamo visto, vengono da tre esiti NoGoal consecutivi, potrebbe essere arrivato il momento di invertire la tendenza. Attenzione al Goal, quotato a 1.94 da Eplay24, a 1.93 da Bwin, a 1.92 da Eurobet.