West Ham-Wolves, una sfida che profuma di Premier League: il pronostico

Comparazione quote: West Ham-Wolves Goal

A differenza di quanto accaduto in Premier stavolta sono i Wolves ad avere iniziato meglio la stagione. Hanno conquistato 7 punti nei primi 270 minuti di gioco disputati e inseguono il Charlton, unico club a punteggio pieno. Il West Ham, al contrario, ha fin qui messo insieme soltanto due punticini che, inevitabilmente, lo costringono ai margini della zona retrocessione. I Wolves hanno realizzato la bellezza di 9 reti (miglior attacco del campionato) subendone 4 mentre i londinesi di reti ne hanno messe a segno soltanto 4 e ne hanno subìte 5. Da sottolineare che entrambe hanno superato indenni due turni di Efl Cup. I “Lupi” sono partiti con un 3-0 al Port Vale e, una settimana fa, hanno concesso il bis vincendo 2-0 sul campo dello Sheffield Wed. Il West Ham risponde con un 3-1 iniziale al Portsmouth seguito da un 4-1 in trasferta al Southampton. In questo avvio di stagione sia l’una che l’altra formazione sono sempre andate a segno almeno una volta e questo lascia ipotizzare che possa accadere di nuovo anche stasera. L’esito del match è incerto ma il Goal non dovrebbe mancare. Almeno una rete per parte è un’ipotesi offerta a 1.60 da Eplay24 e Lottomatica, a 1.55 da Bwin.