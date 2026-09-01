West Ham-Wolves, una sfida che profuma di Premier League: il pronostico

Non è la Premier League ma, a guardare la sfida di stasera tra West Ham e Wolves, lo si potrebbe anche pensare. Sia gli “Hammers” che i “Lupi”, infatti, fino a qualche mese fa militavano nella massima serie inglese ma poi, retrocesse entrambe al termine di una stagione disastrosa, ecco che si ritrovano, una di fronte all’altra, in occasione della 4a giornata di Championship.
Comparazione quote: West Ham-Wolves Goal
A differenza di quanto accaduto in Premier stavolta sono i Wolves ad avere iniziato meglio la stagione. Hanno conquistato 7 punti nei primi 270 minuti di gioco disputati e inseguono il Charlton, unico club a punteggio pieno. Il West Ham, al contrario, ha fin qui messo insieme soltanto due punticini che, inevitabilmente, lo costringono ai margini della zona retrocessione. I Wolves hanno realizzato la bellezza di 9 reti (miglior attacco del campionato) subendone 4 mentre i londinesi di reti ne hanno messe a segno soltanto 4 e ne hanno subìte 5. Da sottolineare che entrambe hanno superato indenni due turni di Efl Cup. I “Lupi” sono partiti con un 3-0 al Port Vale e, una settimana fa, hanno concesso il bis vincendo 2-0 sul campo dello Sheffield Wed. Il West Ham risponde con un 3-1 iniziale al Portsmouth seguito da un 4-1 in trasferta al Southampton. In questo avvio di stagione sia l’una che l’altra formazione sono sempre andate a segno almeno una volta e questo lascia ipotizzare che possa accadere di nuovo anche stasera. L’esito del match è incerto ma il Goal non dovrebbe mancare. Almeno una rete per parte è un’ipotesi offerta a 1.60 da Eplay24 e Lottomatica, a 1.55 da Bwin.