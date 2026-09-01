Swansea-Watford, il pronostico: una delle due è più in forma e può meritare fiducia

A pari punti con i Wolves (sette) c’è lo Swansea che riceve stasera il Watford più giù in classifica di un paio di lunghezze. I “Cigni”, nell’arco delle prime tre partite, hanno raccolto la palla in fondo alla propria rete soltanto una volta (miglior difesa del torneo) e hanno bucato quella avversaria in 5 occasioni mentre il Watford risponde con 4 reti all’attivo e 3 al passivo.

Comparazione quote: Swansea-Watford segno 1

In Efl Cup la corsa dello Swansea si è fermato subito per mano del Birmingham (0-1) mentre il Watford è andato poco più avanti... dopo l’1-0 iniziale al Crawley il capitombolo, vistosissimo, è arrivato nell’impegno successivo di una settimana fa con il ko casalingo (1-5) per mano del Peterborough. Prima e dopo questo match sono arrivati i due pareggi di campionato che evidenziano una forma recente poco brillante da parte degli “Hornets”. Lo Swansea sembra più in vena, fiducia al segno 1: quota 1.85 su Eplay24, 1.84 su Betsson, 1.80 su BetFlag e Snai.