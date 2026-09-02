Sassuolo-Frosinone, le quote del match di Coppa Italia tra Aquilani e Alvini

Doppio esito Goal in campionato nei primi due turni per il Sassuolo ma NoGoal nella prima uscita di Coppa Italia. Esattamente l’opposto del Frosinone che è partito in serie A con due NoGoal ma con il Goal nell’esordio in Coppa Italia. Due andamenti contrari nella forma ma identici nella sostanza perché con l’1- 2 in casa dell’Atalanta e il 2-1 al Torino il Sassuolo ha esattamente gli stessi punti in campionato del Frosinone che è finito ko all’esordio (0-1) contro la Juventus e poi si è rifatto a Firenze battendo 3-0 la Fiorentina.