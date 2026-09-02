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Sassuolo-Frosinone, le quote del match di Coppa Italia tra Aquilani e Alvini

Sfida interessante al Mapei che vale un posto negli ottavi di finale
5 min
Sassuolo-Frosinonecoppa italiaAlvini Aquilani
Sassuolo-Frosinone, le quote del match di Coppa Italia tra Aquilani e Alvini© ANSA

Doppio esito Goal in campionato nei primi due turni per il Sassuolo ma NoGoal nella prima uscita di Coppa Italia. Esattamente l’opposto del Frosinone che è partito in serie A con due NoGoal ma con il Goal nell’esordio in Coppa Italia. Due andamenti contrari nella forma ma identici nella sostanza perché con l’1- 2 in casa dell’Atalanta e il 2-1 al Torino il Sassuolo ha esattamente gli stessi punti in campionato del Frosinone che è finito ko all’esordio (0-1) contro la Juventus e poi si è rifatto a Firenze battendo 3-0 la Fiorentina.

Comparazione quote: Sassuolo-Frosinone Goal

In Coppa Italia gli emiliani si sono qualificati al secondo turno liquidando facilmente la pratica Cesena (3- 0) e lo stesso hanno fatto i ciociari infliggendo un categorico 4-1 alla Juve Stabia. Oggi, nei sedicesimi di questa competizione, le due squadre saranno di fronte cercando di conquistare il pass per gi ottavi (dove la vincente troverà la Juventus). Per le quote i favori del pronostico sono spostati verso la formazione di casa ma il match può riservare anche qualche sorpresa. Per andare avanti c’è bisogno di segnare e entrambe sembrano in grado di farlo per cui anche considerare il Goal, in alternativa all’1, quotato mediamente a 1.85, potrebbe non essere sbagliato. Il Goal di Sassuolo-Frosinone è proposto a 1.63 da Eplay24, a 1.60 da BetFlag, a 1.58 da Eurobet.

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