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Premiership scozzese, in Falkirk-Rangers il pronostico è...

Gli ospiti cercano i tre punti per salire in classifica
1 min
Falkirk-Rangersquotecampionato scozzese
Premiership scozzese, in Falkirk-Rangers il pronostico è...© Getty Images

Per lungo tempo la lotta per il primato, nel campionato scozzese, il Celtic se lo giocava con i Rangers ma adesso il divario con i cugini sembra essere aumentato.

Comparazione quote: Falkirk-Rangers segno 2

I Rangers, finora, hanno infatti raccolto solo 4 punti in 3 partite con 3 reti fatte e 3 subìte. Stasera hanno la possibilità di salire in classifica perché ospiti di un Falkirk che di punti ne ha messi insieme soltanto... uno! Rangers fuori dai preliminari di Europa League e Conference League... segno 2 più per i limiti del Falkirk che per altro. La vittoria dei Rangers è quotata a 1.60 da Eplay24, a 1.57 da Snai, a 1.55 da GoldBet.

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