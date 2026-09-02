Premiership scozzese, in Falkirk-Rangers il pronostico è...

Comparazione quote: Falkirk-Rangers segno 2

I Rangers, finora, hanno infatti raccolto solo 4 punti in 3 partite con 3 reti fatte e 3 subìte. Stasera hanno la possibilità di salire in classifica perché ospiti di un Falkirk che di punti ne ha messi insieme soltanto... uno! Rangers fuori dai preliminari di Europa League e Conference League... segno 2 più per i limiti del Falkirk che per altro. La vittoria dei Rangers è quotata a 1.60 da Eplay24, a 1.57 da Snai, a 1.55 da GoldBet.