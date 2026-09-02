Pronostico Cagliari-Verona, ecco chi passerà il turno secondo i bookie

L'anno scorso era una delle sfide di Serie A ma stavolta Cagliari-Verona poteva andare in onda soltanto in Coppa Italia e così è stato.

Comparazione quote: Cagliari-Verona segno 1

Giovedì sera infatti i sardi ricevono i gialloblù e presentano, come biglietto da visita, un tris di 1-0 (due a favore e uno, il ko con l'Inter all'ultima uscita, no) con il quale hanno superato il primo turno di questa competizione e hanno vinto a Parma all'esordio in campionato. Il Verona si presenta a questo match dopo aver eliminato, ma solo ai rigori, l'Entella al debutto in Coppa Italia e aver rimediato soltanto un punto nelle prime due esibizioni nel torneo cadetto. Il pass per gli ottavi sembra destinato a finire in tasca ai rossoblù, l'1 sembra obbligato. Il successo dei sardi è offerto a 1.93 da Eplay24, a 1.91 da William Hill, a 1.90 da Sisal. Meno accreditato il 2 dell'Hellas, bancato a 4.20 da Eplay24, a 4.15 da Betsson, a 4.00 da Snai.